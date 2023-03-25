Болит голова? Скажите спасибо продолжающейся сильной магнитной буре

Болит голова? Скажите спасибо продолжающейся сильной магнитной буреУже три дня
Метеозависимые люди сейчас могут испытывать сильные головные боли. А причина проста: по данным Института прикладной геофизики, на Земле уже третьи сутки продолжается сильная магнитная буря. Об этом сообщает ТАСС.
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Издание сообщает, что степень возмущения магнитного поля Земли по-прежнему остается на уровне G3. Вся шкала состоит из 5 пунктов, где G5 - чрезвычайно сильное, а G1, как можно уже понять, - слабое.
Помимо серьезных сбоев связи, на уровне G3, могут быть зафиксированы ложные срабатывания в предохранительных системах электроснабжения, а также могут "закипеть" масляные трансформаторы. На уровне G3, кстати, можно наблюдать авроры даже в средних широтах, что и произошло недавно в Татарстане.
Для космических аппаратов, как передает ТАСС, может потребоваться коррекция в ориентации во время магнитной бури уровня G3.