Болит голова? Скажите спасибо продолжающейся сильной магнитной буре

Издание сообщает, что степень возмущения магнитного поля Земли по-прежнему остается на уровне G3. Вся шкала состоит из 5 пунктов, где G5 - чрезвычайно сильное, а G1, как можно уже понять, - слабое.

Помимо серьезных сбоев связи, на уровне G3, могут быть зафиксированы ложные срабатывания в предохранительных системах электроснабжения, а также могут "закипеть" масляные трансформаторы. На уровне G3, кстати, можно наблюдать авроры даже в средних широтах, что и произошло недавно в Татарстане.

Для космических аппаратов, как передает ТАСС, может потребоваться коррекция в ориентации во время магнитной бури уровня G3.