Больничные книги жителей Подмосковья утекли в интернет

База данных содержала имена пациентов, их телефоны и адреса. В документе также были указаны дата и время вызова скорой помощи и состояние здоровья каждого пациента.

Компания, специализирующаяся на информационной безопасности, Group-IB рассказала, что слив произошёл через систему управления базами данных MongoDB. Такой способ хранения и так подразумевал почти открытый доступ к информации.

Утечка личных данных пациентов — серьёзное нарушение, и сигнализирует о недостаточной защите медицинской информации, которая считается сенситивной.

Министерство здравоохранения Московской области пока ситуацию никак не прокомментировало.