Больные коронавирусом оказались способны заразить половину членов семьи

Кратко об исследовании пишет Naked Science. Авторы работы наблюдали впервые заболевших COVID-19 жителей двух американских городов. Пациенты и их домочадцы заполняли дневники симптомов и сдавали анализы.

В итоге из 191 члена семей пациентов у 102 нашли коронавирус. То есть уровень вторичного инфицирования оказался равен 53%. Учёные говорят, что уровень инфицирования был высоким вне зависимости от того, кем был пациент — взрослым или ребёнком.

Также исследователи увидели, что менее половины заражённых членов семей сообщали о симптомах в момент первого положительного теста.