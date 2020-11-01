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Больные коронавирусом оказались способны заразить половину членов семьи
Стоит соблюдать все меры предосторожности, если близкий заболел
Исследователи из США выяснили, что люди, больные коронавирусной инфекцией COVID-19, заражают в среднем половину членов своей семьи. И дети, и взрослые распространяют вирус одинаково.
Кратко об исследовании пишет Naked Science. Авторы работы наблюдали впервые заболевших COVID-19 жителей двух американских городов. Пациенты и их домочадцы заполняли дневники симптомов и сдавали анализы.
В итоге из 191 члена семей пациентов у 102 нашли коронавирус. То есть уровень вторичного инфицирования оказался равен 53%. Учёные говорят, что уровень инфицирования был высоким вне зависимости от того, кем был пациент — взрослым или ребёнком.
Также исследователи увидели, что менее половины заражённых членов семей сообщали о симптомах в момент первого положительного теста.