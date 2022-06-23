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Большая часть британцев согласна редактировать ДНК эмбрионов людей

И не только для лечения врожденных заболеваний
Согласно результатам опроса, более половины жителей Великобритании поддерживают идею переписывания ДНК человеческих эмбрионов для предотвращения тяжелых или угрожающих жизни заболеваний.
Большая часть британцев согласна редактировать ДНК эмбрионов людей

Опрос, проведенный по заказу Progress Educational Trust (PET), благотворительной организации, занимающейся вопросами рождаемости и геномики, показал, что 53% британцев поддерживают идею использования редактирования генома человека для предотвращения развития у детей таких серьезных заболеваний, как муковисцидоз.

Использование этой процедуры для профилактики более легких заболеваний, таких как астма, вызвало меньший энтузиазм - 36%, а создание “дизайнерских” детей поддержала лишь пятая часть опрошенных. При этом взгляды на эту технологию резко отличаются в зависимости от возраста.

Молодое поколение гораздо больше поддерживает идею создания “дизайнерских” детей, чем люди старшего возраста: 38% подростков в возрасте от 16 до 24 лет и 31% подростков в возрасте от 25 до 34 лет поддерживают использование редактирования генов для того, чтобы родители могли выбирать такие характеристики ребенка, как рост, цвет глаз и волос.

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