Большая часть британцев согласна редактировать ДНК эмбрионов людей

Опрос, проведенный по заказу Progress Educational Trust (PET), благотворительной организации, занимающейся вопросами рождаемости и геномики, показал, что 53% британцев поддерживают идею использования редактирования генома человека для предотвращения развития у детей таких серьезных заболеваний, как муковисцидоз.

Использование этой процедуры для профилактики более легких заболеваний, таких как астма, вызвало меньший энтузиазм - 36%, а создание “дизайнерских” детей поддержала лишь пятая часть опрошенных. При этом взгляды на эту технологию резко отличаются в зависимости от возраста.

Молодое поколение гораздо больше поддерживает идею создания “дизайнерских” детей, чем люди старшего возраста: 38% подростков в возрасте от 16 до 24 лет и 31% подростков в возрасте от 25 до 34 лет поддерживают использование редактирования генов для того, чтобы родители могли выбирать такие характеристики ребенка, как рост, цвет глаз и волос.