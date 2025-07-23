Но недавно в стране приняли закон, который отменяет штрафы для автопроизводителей за нарушение экологических норм. Это значит, что у них пропадёт стимул покупать кредиты у Tesla, и компания потеряет важный источник дохода, пишут эксперты.

С 2019 года Tesla получила около $ 10,6 млрд только за счёт продажи таких кредитов. Бывали кварталы, когда прибыль от кредитов была больше, чем от основной деятельности компании. Эксперты предупреждают, что уже в следующем году доходы Tesla от этих кредитов могут упасть на 75%, а к 2027 году полностью исчезнут. Это серьёзно ударит по прибыли Tesla и может привести к убыткам.