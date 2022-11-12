Большая стройка: Microsoft потратит $1 млрд на строительство центров обработки данных

В рамках расширения центра обработки данных Microsoft построит множество объектов, создав не менее 50 новых рабочих мест. Соглашения об экономическом развитии и стимулирующие гранты для проекта были одобрены на совместном заседании на этой неделе Советом уполномоченных округа Катавба, а также выборными советами Коновера, Хикори и Мейдена.

Условия соглашения включают гарантированные минимальные инвестиции в округ Катавба в течение 10 лет от Microsoft в размере 1 млрд долларов, при этом каждый муниципалитет получит по 332 млн долларов, а Хикори дополнительно 33 млн долларов для второго участка.

Microsoft получит стимулирующие гранты, основанные на показателях эффективности. Суть их в том, что местные органы власти будут выплачивать определенную долю налогов на недвижимость Microsoft.

Microsoft не сообщила, какой мощностью будут обладать новые центры обработки данных после их строительства, но они займут в общей сложности почти 3 квадратных километра.