Большая утечка раскрыла все новинки Lenovo в 2023 году

Большая утечка раскрыла все новинки Lenovo в 2023 годуЕсть и очень любопытные устройства
В сеть утекла информация о том, что Lenovo готовит для выставки CES 2023. В списке и смартфоны, и планшеты, и ноутбуки.
Фото: GSMArena
Очередная CES пройдёт с 5 по 8 января. Инсайдер Эван Бласс опубликовал изображения всех новых устройств, которые там будут представлены.
Вот изображения смартфона Lenovo ThinkPhone . Его дизайн заимствован у знаменитой линейки ноутбуков ThinkPad, хотя аппаратно устройство может быть основано на Motorola, возможно, Moto X40 с процессором Snapdragon 8 Gen 2.
Также есть изображения планшете Lenovo Tab Extreme. Предполагается , что это будет премиальное устройство с чипсетом MediaTek Dimensity 9000, дисплеем с разрешением 3000 x 1876 пикселей с поддержкой стилуса и аналогом Magic Keyboard от Apple.
Помимо этого Lenovo готовит к выходу нечто, получившее название Lenovo SmartPaper. Это очень похоже на планшет-электронную книгу.
GSMArena
Что касается ноутбуков, то компания представит Lenovo Yoga 9i 13 — устройство-трансформер с 13-дюймовым экраном.
Среди ноутбуков будут также Yoga на Windows и Lenovo Legion.