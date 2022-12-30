Большая утечка раскрыла все новинки Lenovo в 2023 году

Очередная CES пройдёт с 5 по 8 января. Инсайдер Эван Бласс опубликовал изображения всех новых устройств, которые там будут представлены.

Вот изображения смартфона Lenovo ThinkPhone . Его дизайн заимствован у знаменитой линейки ноутбуков ThinkPad, хотя аппаратно устройство может быть основано на Motorola, возможно, Moto X40 с процессором Snapdragon 8 Gen 2.