Больше 10 миллионов за несколько часов: океанографы зафиксировали массовую охоту

Опубликовано 31 октября 2024, 09:451 мин.
Больше 10 миллионов за несколько часов: океанографы зафиксировали массовую охотуС использованием звуковых технологий
Океанографы из MIT и Норвегии зафиксировали крупнейшее событие хищничества в истории океана, наблюдая, как атлантические трески за несколько часов съели более 10 миллионов нерестящихся мойв у берегов Норвегии. Используя Ocean Acoustic Waveguide Remote Sensing (OAWRS), исследователи запечатлели взаимодействие между мигрирующими тресками и мойвами.
Исследование показало, что, образуя массовые косяки, мойвы невольно привлекали хищников, что привело к быстрой и скоординированной охоте со стороны трески. Всего вторыми были съедены более 10 миллионов мойв, сообщают учёные.
Событие, которое произошло всего за несколько часов, является крупнейшим из когда-либо зарегистрированных случаев нападения хищников как по количеству участвовавших в ней особей, так и по площади, на которой произошло событие.