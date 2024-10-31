Больше 10 миллионов за несколько часов: океанографы зафиксировали массовую охоту

Исследование показало, что, образуя массовые косяки, мойвы невольно привлекали хищников, что привело к быстрой и скоординированной охоте со стороны трески. Всего вторыми были съедены более 10 миллионов мойв, сообщают учёные.

Событие, которое произошло всего за несколько часов, является крупнейшим из когда-либо зарегистрированных случаев нападения хищников как по количеству участвовавших в ней особей, так и по площади, на которой произошло событие.