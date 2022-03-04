Больше алкоголя — меньше мозга: учёные заявили о вреде даже небольших порций спиртного

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Больше алкоголя — меньше мозга: учёные заявили о вреде даже небольших порций спиртногоПоказало исследование на тысячах человек
Известно, что люди, которые много пьют, имеют изменения в структуре и размере мозга, которые связаны с когнитивными нарушениями. Однако новое исследование показало, что потребление алкоголя даже на уровне, который большинство считает скромным — несколько бокалов пива или вина в неделю — также может вредить мозгу.
Анализ данных более чем 36 000 взрослых, показал, что употребление алкоголя в умеренных количествах связано с уменьшением общего объёма мозга. Исследователи сообщили, что связь тем сильнее, чем выше уровень потребления алкоголя. Например, у 50-летних, когда среднее потребление алкоголя увеличивается до бокала вина в день, происходят такие изменения в головном мозге, как при двухлетнем старении. Если увеличивать дозу, то будут происходить процессы как при старении на три с половиной года.
Иными словами, чем больше пьёшь, тем хуже обстоят дела для мозга.
Источник: Medical Xpress