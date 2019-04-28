Больше половины IT-специалистов нарушают требования конфиденциальности

Аналитики опросили 2000 работников в компаниях с более, чем 250 сотрудниками. Оказалось, что 61% сотрудников отправляют сенситивную информацию компании по почте. 28% используют для этого мессенджеры. Ещё 66% работников признались, что используют не одобренные руководством приложения для того, чтобы общаться.

Как выяснилось, сотрудники пренебрегают безопасностью компаний, просто чтобы сэкономить время. Ведь отправить документ по почте гораздо проще, чем соблюдать все требования безопасности.

Стоит отметить, что чаще всего за небрежностью при хранении данных попадался Facebook. Недавно стало известно, что соцсеть случайно собрала контакты около 1,5 миллиона пользователей без их согласия.