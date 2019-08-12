Больше половины россиян чувствуют обман в «девятке» яиц и «недолитре» молока

72% опрошенных заметили, что за последние пять лет объём и вес упаковок продуктов уменьшается при сохранении прежней цены или её повышении. 14% таких изменений не заметили.

Почти столько же респондентов (74%) убеждены, что решение об уменьшении упаковок принимают сами производители продуктов. 38% россиян думают, что инициаторами изменений являются торговые сети. А причина тут, по мнению 65% опрошенных, одна — попытка обмануть покупателей.

60% россиян относятся к изменению объёма и веса упаковок отрицательно. 42% заметили, что не на всех продуктах легко найти информацию о данных показателях.