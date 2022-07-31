Больше российского сегмента МКС: как будет выглядеть отечественная орбитальная станция

Благодаря выпуску журнала можно рассмотреть станцию в деталях, в том числе и отдельные служебные модули.

Для начала в 2028 году запустят научно-энергетический модуль. После чего к нему будут запущены в одной связке узловой и шлюзовой модули. Первый будет обладать шестью стыковочными узлами и будет почти аналогичен доставленному в прошлом году на МКС узловому модулю “Причал”.

После этого на корабле "Союз" к РОСС отправят первый экипаж. В его планах расконсервировать станцию и начать первые исследования и эксперименты, сообщается в журнале. Экипаж без проблем в полном составе сможет вернуться на Землю, потому что станция может работать в автоматическом режиме. Вскоре после этого к станции отправят базовый модуль с мощными солнечными батареями.

Далее начнется второй этап: в 2030 году к станции будут присоединены уже целевой и производственный модули. К тому же на РОСС будет доставлена частично герметичная платформа обслуживания космических аппаратов, на которой можно будет “переоснащать, дозаправлять и вновь отправлять на орбиты новые спутники”.