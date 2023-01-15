Больше триллиона долларов: сколько люди по всему миру потратили в онлайн-магазинах перед Новым годом

Больше триллиона долларов: сколько люди по всему миру потратили в онлайн-магазинах перед Новым годомТакже выросло количество возвратов
1,14 трлн долларов потратили люди по всему миру в онлайн-магазинах на новогодних праздниках. Согласно оценкам Salesforce, мировой объем онлайн-продаж в период праздничных покупок 2022 года превысил 1,14 триллиона долларов. А количество возвратов достигло 1,39 млрд долларов, что на 63% больше возвратов за весь остальной год.
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По словам Salesforce, покупатели увидели “более выгодные предложения” в этот раз, чем в аналогичный период 2021 года - средняя скидка составила 21% по сравнению с 19% годом ранее. А в число категорий с наибольшими скидками вошли косметика, уход за кожей и макияж со средней скидкой в 29%.
Почти каждый пятый онлайн-заказ, сделанный во всем мире в прошедший праздничный сезон, был оформлен с доставкой до пункта выдачи, откуда покупатели сами забирали товар.
Данные Salesforce также показывают, что количество возвратов достигло 1,39 миллиарда, что составляет 13% от общего числа праздничных заказов.