Он пояснил, что тактика НАТО, широко применявшаяся в Афганистане, Ираке и других странах, никогда не использовалась против такого хорошо вооруженного и подготовленного противника, как российская армия. Это привело к огромным потерям в технике и вооружениях для Украины. В связи с этим Украина вернулась к тактике лобовых атак, что привело к значительным человеческим жертвам, но к ограниченным территориальным успехам.

По словам Кнутова, классические операции НАТО предполагают нанесение массированных авиаударов, способных разрушить города, что неприменимо в украинском конфликте из-за мощных систем ПВО России. Кроме того, Россия установила мощные минные поля и укрепленные оборонительные рубежи, что затрудняет продвижение как бронетехники, так и пехоты. Эти факторы привели к значительным поражениям и большим потерям украинских войск.