Опубликовано 26 октября 2025
Большинство атак на РФ в 2025 году совершили «политически мотивированные» хакеры
Согласно исследованию «Информзащиты», более 70% кибератак на российские организации за первые три квартала 2025 года были совершены политически мотивированными хакерами, или хактивистами, пишут РИА Новости. Для сравнения, в 2024 году их доля составляла 46%.
Эксперты объясняют рост атак упрощением проведения киберпреступлений, появлением платформ cybercrime-as-a-service, улучшением навыков хакеров и «смешением мотивов»: вместе с разрушением инфраструктуры преступники часто преследуют и финансовую выгоду. Основной инструмент хактивистов — DDoS-атаки, на которые приходится более 70% инцидентов.
Хакеры также стали объединяться с «финансово мотивированными» преступниками: атакуя программами-шифровальщиками, они блокируют работу инфраструктуры и требуют выкуп.
Ещё и ИИ снижает порог входа в киберпреступность. Так, он выступает «консультантом» на разных этапах атак и помогая выбирать наиболее уязвимые цели.