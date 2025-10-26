Наука и технологии
Большинство атак на РФ в 2025 году совершили «политически мотивированные» хакеры

Согласно исследованию «Информзащиты», более 70% кибератак на российские организации за первые три квартала 2025 года были совершены политически мотивированными хакерами, или хактивистами, пишут РИА Новости. Для сравнения, в 2024 году их доля составляла 46%.
Эксперты объясняют рост атак упрощением проведения киберпреступлений, появлением платформ cybercrime-as-a-service, улучшением навыков хакеров и «смешением мотивов»: вместе с разрушением инфраструктуры преступники часто преследуют и финансовую выгоду. Основной инструмент хактивистов — DDoS-атаки, на которые приходится более 70% инцидентов.

Хакеры также стали объединяться с «финансово мотивированными» преступниками: атакуя программами-шифровальщиками, они блокируют работу инфраструктуры и требуют выкуп.

Ещё и ИИ снижает порог входа в киберпреступность. Так, он выступает «консультантом» на разных этапах атак и помогая выбирать наиболее уязвимые цели.