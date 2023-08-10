Большинство цифровых кочевников оказались старше 30 лет

Исследование, основанное на опросе более 25 000 цифровых кочевников, охватывает широкий круг вопросов, таких как доходы, налоги, статус занятости, предпочтения в отношении жилья и т.д.

Среди основных выводов - ведущая роль стоимости при выборе направления (46,6%), растущее число цифровых кочевников в возрасте 40 лет и старше (25%), при этом около 50% кочевников старше 30 лет, а также учет влияния местной жизни 81,9% респондентов.

Проживание остается главным фактором, вызывающим недовольство (39,8%), при этом Португалия стала самым любимым направлением (27,1%), а Испания - следующим желаемым местом (14,5%).