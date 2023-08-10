Большинство цифровых кочевников оказались старше 30 лет

Большинство цифровых кочевников оказались старше 30 летИз 25 тысяч опрошенных
Flatio провела исследование цифровых кочевников за 2023 год. Отчет проливает свет на мотивы, проблемы и предпочитаемые направления цифровых кочевников по всему миру.
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Исследование, основанное на опросе более 25 000 цифровых кочевников, охватывает широкий круг вопросов, таких как доходы, налоги, статус занятости, предпочтения в отношении жилья и т.д.
Среди основных выводов - ведущая роль стоимости при выборе направления (46,6%), растущее число цифровых кочевников в возрасте 40 лет и старше (25%), при этом около 50% кочевников старше 30 лет, а также учет влияния местной жизни 81,9% респондентов.
Проживание остается главным фактором, вызывающим недовольство (39,8%), при этом Португалия стала самым любимым направлением (27,1%), а Испания - следующим желаемым местом (14,5%).