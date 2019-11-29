Наука и технологии
Сегодня 15:44
Большинство электронных сигарет в России оказались небезопасными
Ведь они не имеют документов, которые подтвердили бы безопасность
Специалисты «Общественной потребительской инициативы» (ОПИ) выяснили, что 86% электронных сигарет не имеют декларации соответствия, которая подтверждает соблюдение обязательных требований безопасности к продукции.
Аналитики изучили более 80 различных устройств: и закрытые картриджные вейп-системы, и открытые вейп-системы, заправляемые жидкостью, и стики, и устройства для нагревания табака. Все эти продукты должны соответствовать следующим требованиям:
- предоставлять потребителю на русском языке информацию об изготовителе и стране производства;
- иметь инструкцию пользователя;
- указывать срок службы товара и гарантийный срок,
- иметь декларацию о соответствии,
- знак ЕАС;
- указывать информацию о сервисном обслуживании.
Исследование показало, что эти требованиям соответствует только 12% продаваемой в рознице продукции. Наиболее высокий уровень показали вейп-системы закрытого типа и системы нагревания табака таких производителей, как Glo, IQOS, Jouz, JUUL, Logic Compact, MYBLU.