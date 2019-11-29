Большинство электронных сигарет в России оказались небезопасными

Аналитики изучили более 80 различных устройств: и закрытые картриджные вейп-системы, и открытые вейп-системы, заправляемые жидкостью, и стики, и устройства для нагревания табака. Все эти продукты должны соответствовать следующим требованиям:

предоставлять потребителю на русском языке информацию об изготовителе и стране производства;

иметь инструкцию пользователя;

указывать срок службы товара и гарантийный срок,

иметь декларацию о соответствии,

знак ЕАС;

указывать информацию о сервисном обслуживании.

Исследование показало, что эти требованиям соответствует только 12% продаваемой в рознице продукции. Наиболее высокий уровень показали вейп-системы закрытого типа и системы нагревания табака таких производителей, как Glo, IQOS, Jouz, JUUL, Logic Compact, MYBLU.