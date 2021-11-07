Большинство лекарств действуют даже спустя 15 лет после окончания срока годности

Большинство лекарств действуют даже спустя 15 лет после окончания срока годностиК такому выводу пришли зарубежные учёные
Известно, что в Азии и Африке доступ к лекарственным препаратам затруднён. Поэтому на этих континентах актуальна проблема использования препаратов после окончания срока годности. Как указывают авторы материала, в ходе исследования, проведённого по запросу военных представителями Управления по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов, 90 процентов из более сотни имеющихся у учёных лекарств могли применяться и через 15 лет после того, как срок годности истёк.
Это означает, что срок годности у них вовсе не указывает на тот период, когда лекарство становится небезопасным либо перестаёт помогать. Хотя вообще срок годности представляет собой тот отрезок времени, в течение которого производитель даёт гарантию безопасности препарата. Продлить срок хранения могут помочь правильные внешние условия: например, нужно избегать мест с повышенной влажностью, а также таких, где температура очень высока; лучше всего поместить коробки с лекарствами в сухое прохладное место, вдали от света (к примеру, в холодильник). А ещё необходимо держать крышки бутылочек с препаратами плотно закрытыми, следить, чтобы дети или домашние животные не могли достать лекарства.
По словам медиков, большая часть лекарств - за исключением нитроглицерина, инсулина и жидких антибиотиков - так же долговечны, как и те, что были у военных. Наиболее устойчивыми остаются при этом таблетки и капсулы, а растворы и суспензии нуждаются в охлаждении для сохранения их эффективности. При этом если вы заметили, что раствор для инъекций или просто какой-то раствор стал мутного цвета или прозрачным либо в нём появился осадок, то нужно отказаться от дальнейшего применения этого препарата.
Современные исследования также демонстрируют, что при хранении в необходимых условиях многие препараты остаются эффективными как минимум ещё пять лет после окончания срока годности. И даже через 10 лет значительная часть первоначальных свойств лекарств сохраняется.