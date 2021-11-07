Большинство лекарств действуют даже спустя 15 лет после окончания срока годности

Известно, что в Азии и Африке доступ к лекарственным препаратам затруднён. Поэтому на этих континентах актуальна проблема использования препаратов после окончания срока годности. Как указывают авторы материала, в ходе исследования, проведённого по запросу военных представителями Управления по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов, 90 процентов из более сотни имеющихся у учёных лекарств могли применяться и через 15 лет после того, как срок годности истёк.

Это означает, что срок годности у них вовсе не указывает на тот период, когда лекарство становится небезопасным либо перестаёт помогать. Хотя вообще срок годности представляет собой тот отрезок времени, в течение которого производитель даёт гарантию безопасности препарата. Продлить срок хранения могут помочь правильные внешние условия: например, нужно избегать мест с повышенной влажностью, а также таких, где температура очень высока; лучше всего поместить коробки с лекарствами в сухое прохладное место, вдали от света (к примеру, в холодильник). А ещё необходимо держать крышки бутылочек с препаратами плотно закрытыми, следить, чтобы дети или домашние животные не могли достать лекарства.