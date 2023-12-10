Большинство ничего не знают о криптографии, хотя она защищает всю вашу цифровую жизнь

В его отчете рассматривается тревожная неосведомленность о методах шифрования на этих платформах, проливая свет на потенциальные ловушки конфиденциальности, в которые пользователи могут невольно попасть. От попыток правительств ослабить законы о шифровании, как это видно на примере противоречивого законопроекта ЕС, до тревожного австралийского закона TOLA - эти новости рисуют яркую картину глобальной угрозы цифровой конфиденциальности.

Но не все так плохо и мрачно. В обзоре также представлен «краш-курс», упрощающий такие сложные понятия, как криптография с открытым ключом и алгоритм RSA.

Будьте в курсе, будьте в безопасности - ведь на кону ваши цифровые секреты.