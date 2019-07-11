Большинство новых лекарств оказались не лучше старых, но дороже

Учёные обеспокоились тем, что в последние годы на прилавках аптек появляется всё больше новых версий популярных препаратов с якобы повышенной эффективностью. Многие считают, что фармацевтические компании разрабатывают их только для того, чтобы сохранить за собой право «лицензионного» производства тех лекарств, патенты на которые скоро истекут.

Исследователи решили проверить реальную эффективность таких новинок. Выяснилось, что только четверть препаратов, правда, обладали лучшими показателями, чем их предшественники. 16% оказались незначительно лучше старых лекарств, а 58% — вообще не имели никаких преимуществ.