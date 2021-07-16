Большинство утечек данных происходят умышленно

По словам специалистов, первый год пандемии сопровождался ростом количества менее явных утечек. По данным ГК InfoWatch, из государственных организаций и коммерческих компаний данные стали сливаться на 4,5% реже. Зато выросли умышленные утечки, в которых виноваты третьи стороны.

За ковидный год в открытом доступе оказались около 11 млрд записей персональных данных. Среди них были имена, фамилии, адреса электронной почты, телефонные номера, пароли, физические адреса, номера социального страхования, данные банковских карт и др. Как говорят аналитики, платёжная информация стала сливаться реже. Скорее всего, потому что усилилась защита платёжной инфраструктуры.

Общая доля умышленных сливов данных составила в 2020 году 72,5%.