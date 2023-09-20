Большинство взрослых в США не верят, что преимущества ИИ перевешивают риски

Большинство взрослых в США не верят, что преимущества ИИ перевешивают рискиА вы?
Новый опрос Mitre-Harris Poll показал, что большинство взрослых американцев больше обеспокоены рисками, связанными с искусственным интеллектом (ИИ), чем рады его потенциальным преимуществам.
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Исследование, в котором в июле было опрошено 2063 взрослых, показало, что 54% респондентов обеспокоены рисками, связанными с искусственным интеллектом. Эти настроения соответствуют снижению уверенности в надежности и безопасности современных технологий ИИ: только 39% считают их надежными и безопасными, что на 9 пунктов меньше, чем в опросе, проведенном в ноябре 2022 года.
Одним из примечательных результатов является растущая поддержка нормативных актов, направленных на обеспечение безопасности моделей ИИ и снижение связанных с ними рисков безопасности и конфиденциальности. Особую обеспокоенность вызывают возможные злоупотребления ИИ при кибератаках и краже личных данных - 80% и 78% респондентов соответственно.
Хотя представители молодого поколения, например поколения Z и миллениалов, скорее рады, чем обеспокоены преимуществами ИИ, наблюдаются гендерные различия: мужчины в целом больше рады ИИ, чем женщины.