Большинство взрослых в США не верят, что преимущества ИИ перевешивают риски

Исследование, в котором в июле было опрошено 2063 взрослых, показало, что 54% респондентов обеспокоены рисками, связанными с искусственным интеллектом. Эти настроения соответствуют снижению уверенности в надежности и безопасности современных технологий ИИ: только 39% считают их надежными и безопасными, что на 9 пунктов меньше, чем в опросе, проведенном в ноябре 2022 года.

Одним из примечательных результатов является растущая поддержка нормативных актов, направленных на обеспечение безопасности моделей ИИ и снижение связанных с ними рисков безопасности и конфиденциальности. Особую обеспокоенность вызывают возможные злоупотребления ИИ при кибератаках и краже личных данных - 80% и 78% респондентов соответственно.

Хотя представители молодого поколения, например поколения Z и миллениалов, скорее рады, чем обеспокоены преимуществами ИИ, наблюдаются гендерные различия: мужчины в целом больше рады ИИ, чем женщины.