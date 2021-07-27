Большинство жителей Южной Кореи поддержали досрочный выход из тюрьмы наследника Samsung

Согласно опросу, более 66% жителей Южной Кореи выступают за досрочное освобождение Ли Джэ Ёна из тюрьмы, если в результате этого экономика страны поднимется. 30% опрошенных заявили, что наследник Samsung не должен выходить на свободу.

Напомним, Ли Джэ Ёна приговорили к 2,5 годам тюремного заключения за взяточничество, также он находится под следствием по другому делу, связанному со слиянием Samsung и Cheil Industries в 2015 году. За последние несколько месяцев многие влиятельные люди высказались за освобождение Ли Джэ Ёна, сославшись на состояние местной экономики.