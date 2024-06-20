Авторы исследования, опубликованного в журнале Geophysical Research Letters, использовали исторические записи, датируемые 1600-ми годами, чтобы проследить эволюцию размера, структуры и местоположения Большого красного пятна. По оценкам специалистов, пятно сохранялось более 190 лет.

В исследовании предложено несколько механизмов формирования этого колоссального вихря, включая суперштормы и нестабильность ветра. Недавние данные, полученные космическим аппаратом Juno, еще раз подтверждают, что Большое красное пятно — это неглубокий вихрь с интересными метеорологическими свойствами.

Будущие исследования направлены на раскрытие новых тайн, окружающих это астрономическое чудо, включая его потенциальную долговечность и стабильность в условиях турбулентной атмосферы Юпитера.