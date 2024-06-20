Наука и технологии
Опубликовано 20 июня 2024, 18:19
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Большое красное пятно Юпитера — не то, которое наблюдал Кассини в 1600-х годах

Новое исследование раскрывает его продолжительность и происхождение
Недавнее исследование пролило свет на легендарное Большое красное пятно Юпитера. Вопреки давним представлениям, исследователи предполагают, что нынешнее «пятно» — это не то же самое явление, которое наблюдал Джованни Доменико Кассини в XVII веке. Исторический анализ в сочетании с современными цифровыми моделями показывает, что-то самое пятно Кассини, скорее всего, исчезло в период с середины 18-го по 19-й век.
Большое красное пятно Юпитера — не то, которое наблюдал Кассини в 1600-х годах
© Ferra

Авторы исследования, опубликованного в журнале Geophysical Research Letters, использовали исторические записи, датируемые 1600-ми годами, чтобы проследить эволюцию размера, структуры и местоположения Большого красного пятна. По оценкам специалистов, пятно сохранялось более 190 лет.

В исследовании предложено несколько механизмов формирования этого колоссального вихря, включая суперштормы и нестабильность ветра. Недавние данные, полученные космическим аппаратом Juno, еще раз подтверждают, что Большое красное пятно — это неглубокий вихрь с интересными метеорологическими свойствами.

Будущие исследования направлены на раскрытие новых тайн, окружающих это астрономическое чудо, включая его потенциальную долговечность и стабильность в условиях турбулентной атмосферы Юпитера.