«Большой брат» в Dell: бейджи-трекеры и VPN для принудительной работы в офисе

Начиная с 13 мая, Dell будет отслеживать проходы по бейджу, VPN-подключения и генерировать отчеты с цветовой кодировкой для каждого сотрудника. В этих отчетах, доступных через HR-программу компании, сотрудники будут классифицироваться как «постоянно присутствующие на рабочем месте» (синий флажок), «регулярно присутствующие на рабочем месте» (зеленый флажок), «некоторые присутствующие на рабочем месте» (желтый флажок) или «ограниченное присутствие на рабочем месте» (красный флажок).

Последствия применения этих цветовых уровней остаются неясными: некоторые руководители говорят о желании сотрудников поддерживать идеальный синий цвет, в то время как другие намекают на большую гибкость. Как бы то ни было, эта система заставила многих сотрудников почувствовать себя неловко. Некоторые источники подозревают, что это тактика, направленная на стимулирование оттока кадров, особенно учитывая нынешний спад в технологической отрасли. Они отмечают, что культура Dell до пандемии была гораздо более расслабленной, с акцентом на результаты, а не на физическое присутствие в офисе.