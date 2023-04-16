Большой взрыв мог быть не один: новая теория рождения Вселенной

Для справки: Темная материя представляет собой форму материи, не участвующую в электромагнитных взаимодействиях и поэтому не поддающуюся непосредственному наблюдению.

Исследователи предполагают, что темный Большой взрыв начался только после того, как инфляция исчезла, а Вселенная достаточно расширилась и охладилась, чтобы заставить новое квантовое поле, так называемое «темное поле», совершить свой собственный фазовый переход, где оно трансформировалось в частицы темной материи.

Темная теория Большого взрыва имеет несколько преимуществ. Она согласуется с тем, что ученые знают о темной материи, и позволяет исследователям создавать модели темной материи, не беспокоясь о том, как они повлияют на поведение нормальной материи в самые ранние времена.

Теория также дает ответ на главный вопрос Вселенной - как и откуда появилось такое большое количество невидимой темной материи.

Но это лишь небольшой шаг в понимании человечеством зарождения вселенной. Так что дальнейшие исследование - лишь вопрос времени.