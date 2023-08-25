Большую отражающую поверхность назвали слабым местом истребителей F-16

Юрий Кнутов

С точки зрения наблюдения F-16 — это вполне заметная цель. У них неплохие манёвренные характеристики, позволяющие совершать противоракетные манёвры. Но то, что в своё время F-16I Sufa, который стоит на вооружении израильской армии, был сбит ракетой сирийского комплекса С-200, говорит о том, что даже такая старая плохоманеврирующая ракета в состоянии подбить подобного рода самолёт. <br/> <br/>