Большую отражающую поверхность назвали слабым местом истребителей F-16

21:22, 25 августа 2023
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Большую отражающую поверхность назвали слабым местом истребителей F-16Они уязвимы даже для устаревших систем ПВО
Директор Музея войск противовоздушной обороны (ПВО), полковник в отставке Юрий Кнутов рассказал о серьёзной уязвимости истребителей F-16, которые Запад может передать Украине.
© IAF
По словам Кнутова, слабое место этих самолётов — большая отражающая поверхность. Справиться с таким истребителем могут даже устаревшие системы ПВО вроде С-200. Стало быть, более современные системы, такие как С-400, С-350 «Витязь», «Бук-М2», «Бук-М3» с такими истребителем справятся лучше.
Директор Музея войск противовоздушной обороны (ПВО), полковник в отставке
Юрий Кнутов
С точки зрения наблюдения F-16 — это вполне заметная цель. У них неплохие манёвренные характеристики, позволяющие совершать противоракетные манёвры. Но то, что в своё время F-16I Sufa, который стоит на вооружении израильской армии, был сбит ракетой сирийского комплекса С-200, говорит о том, что даже такая старая плохоманеврирующая ракета в состоянии подбить подобного рода самолёт. <br/> <br/>
Источник:Lenta.ru
Автор:Андрей КадуковТеги:
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