«Мы не должны полностью отказываться от идеи о том, что бонобо мирные», — поясняет ведущий автор исследования Мод Мужино, антрополог из Бостонского университета. «Это исследование подчеркивает более тонкую реальность для обоих видов».

В прошлых исследованиях изучалась агрессия у этих приматов, но это первое прямое сравнение с использованием идентичных методов. Исследование сфокусировано на агрессии самцов, которая часто связана с «воспроизводством», но признает необходимость будущих исследований агрессии самок у обоих видов. Исследователи наблюдали за тремя общинами бонобо в Демократической Республике Конго и двумя общинами шимпанзе в Танзании. Они следили за 12 бонобо и 14 шимпанзе в течение дня, записывая все агрессивные взаимодействия, включая цель, физическую силу (укусы, толчки, преследование) и социальный контекст.

Удивительно, но самцы бонобо демонстрировали уровень агрессии в 2,8 раза выше, чем шимпанзе, причем физическая агрессия втрое превышала уровень, наблюдаемый у шимпанзе. Интересно, что агрессия бонобо была направлена почти исключительно на других самцов, в то время как шимпанзе чаще нападали на самок. Шимпанзе также проявляли большую склонность к созданию агрессивных «коалиций» (13,2% против 1% у бонобо). Исследователи предполагают, что такие коалиции могут объяснить более низкий общий уровень агрессии у шимпанзе. Стычки между несколькими самцами чреваты травмами, а междоусобицы могут ослабить группу перед лицом внешних угроз. Бонобо с их спорами один на один и отсутствием территориальности, похоже, менее подвержены этой проблеме.

Будущие исследования теперь направлены на оценку серьезности агрессивных взаимодействий и распространение наблюдений на другие группы шимпанзе и бонобо, чтобы выявить возможные различия между сообществами и подвидами.