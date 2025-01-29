Наука и технологии
Опубликовано 29 января 2025, 21:05
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Boom Supersonic XB-1 стал первым частным самолетом, преодолевшим звуковой барьер

Самолётик, который смог
Boom Supersonic вошла в историю благодаря своему прототипу XB-1, который преодолел звуковой барьер над воздушно-космическим портом Мохаве в Калифорнии. Пилотируемый Тристаном Бранденбургом, самолет развил скорость 1,122 Маха (больше скорости звука) на высоте 10,7 км.
Boom Supersonic XB-1 стал первым частным самолетом, преодолевшим звуковой барьер
© Boom Supersonic

Это первый пилотируемый сверхзвуковой полет частной компании и первый после снятия с эксплуатации Concorde в 2003 году. Испытания проходили в том же воздушном пространстве, где Чак Йегер впервые преодолел звуковой барьер в 1947 году.

XB-1 — это ступенька на пути к будущему сверхзвуковому лайнеру Overture компании Boom, полет которого запланирован на 2029 год. Испытательный полет помог проверить ключевые технологии, включая:

Система технического зрения, которая помогает пилотам видеть во время взлета и посадки

Аэродинамический дизайн для устойчивости на разных скоростях

Легкие углеродные композитные материалы и специальные воздухозаборники для предстоящего двигателя Symphony.

Источник:New Atlas
Автор:Максим Многословный
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