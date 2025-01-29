Boom Supersonic XB-1 стал первым частным самолетом, преодолевшим звуковой барьер

Опубликовано 29 января 2025, 21:051 мин.
Boom Supersonic XB-1 стал первым частным самолетом, преодолевшим звуковой барьерСамолётик, который смог
Boom Supersonic вошла в историю благодаря своему прототипу XB-1, который преодолел звуковой барьер над воздушно-космическим портом Мохаве в Калифорнии. Пилотируемый Тристаном Бранденбургом, самолет развил скорость 1,122 Маха (больше скорости звука) на высоте 10,7 км.
Это первый пилотируемый сверхзвуковой полет частной компании и первый после снятия с эксплуатации Concorde в 2003 году. Испытания проходили в том же воздушном пространстве, где Чак Йегер впервые преодолел звуковой барьер в 1947 году.
XB-1 — это ступенька на пути к будущему сверхзвуковому лайнеру Overture компании Boom, полет которого запланирован на 2029 год. Испытательный полет помог проверить ключевые технологии, включая:
Система технического зрения, которая помогает пилотам видеть во время взлета и посадки
Аэродинамический дизайн для устойчивости на разных скоростях
Легкие углеродные композитные материалы и специальные воздухозаборники для предстоящего двигателя Symphony.