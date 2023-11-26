Борьба между криптовалютами и регуляторами обострилась: последние действия американской SEC

Репрессии со стороны Комиссии по ценным бумагам и биржам США (SEC) не новы: в ее истории насчитывается более 150 дел против криптовалютных компаний, включая такие громкие имена, как Ripple, Binance и Coinbase.

Несмотря на то что SEC заявляет о защите инвесторов и повышении целостности рынка, репрессии вызвали отток криптовалютных компаний с американского рынка. Затраты на соблюдение нормативных требований резко возрастают, а инновации теряют свою актуальность, в результате чего инвесторы по всему миру оказываются в подвешенном состоянии.

На фоне хаоса ужесточение контроля со стороны SEC, регулятор обещает «прозрачность и предотвращение мошенничества». Однако более широкие последствия остаются неопределенными, поскольку криптовалютное сообщество ориентируется в развивающемся нормативном ландшафте.