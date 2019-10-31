Борьба с глобальным потеплением приведёт к росту стоимости электроэнергии в России

Исследователи из Института проблем естественных монополий утверждают, что введение углеродного налога по данному соглашению может повысить стоимость электроэнергии максимум на 50%. Кроме того, россиянам придётся заплатить за реализацию положений документа около 3–4% ВВП в год.

Больше всего в России пострадают отрасли с высокой энергоёмкостью, в том числе электро- и теплоэнергетика, алюминиевая и нефтегазовая промышленности, добычя угля и др. Однако, все эти отрасли — основа российской экономики.

По словам замдиректора института, ситуация также грозит сокращением рабочих мест.

«Минусы очевидны, а плюсы нет», — подытожил он.

Экологи, конечно, плюсом ратификации называют улучшение экологической обстановки.

Стоит отметить, что исследование учёных заказала Госдума России. Решение о ратификации Парижского соглашения по климату принималось правительством без участия депутатов.