Борьба США с Китаем нанесла ущерб экономике Нидерландов

Эти литографические машины вытравливают схемы на пластине. Самые передовые машины используют процесс, известный как экстремальная ультрафиолетовая литография (EUV). Каждый такой аппарат стоит 150 миллионов долларов, состоит из 100 000 деталей и весит около 200 тонн.

Сообщается, что голландские чиновники начинают расстраиваться из-за ограничений, введённых США, которые не позволяют ASML продавать машины EUV в Китай. Один из чиновников даже заявил, что Нидерланды будут защищать свои экономические интересы, когда дело доходит до продажи оборудования. Как пишут СМИ, Нидерланды просто устали отказываться от доходов только ради того, чтобы помочь Америке обеспечить соблюдение своих санкций в отношении Китая.