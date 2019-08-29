Борцы за экологию парализуют работу аэропорта запусками дронов

Об этом пишет агентство Reuters. Группа активистов называет свою акцию Heathrow Pause. «С 13 сентября мы будем использовать лазейку в правилах техники безопасности аэропорта Хитроу и будем запускать беспилотные летательные аппараты внутри закрытой зоны», — передают СМИ сообщение активистов.

По их словам, прямого ущерба нанесено не будет, так как они не станут запускать дроны на пути самолётов.

Представители Хитроу в ответ заявляют, что согласны с тем, что изменение климата — серьёзная проблема, но меры, которые хотят использовать активисты, контрпродуктивны. Акцию Heathrow Pause должна пресечь полиция.

Углеродным следом называют количество CO2-эквивалента, которое попадает в атмосферу из-за активности человека.