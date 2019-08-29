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Борцы за экологию парализуют работу аэропорта запусками дронов

Потому что самолёты оставляют слишком большой углеродный след
Группа радикальных экологических активистов сообщила о том, что с 13 сентября будет запускать дроны вблизи аэропорта Хитроу в Лондоне. Так защитники природы надеются добиться отмены всех рейсов. Для чего им это нужно? Они уверены, что самолёты приносят непоправимый ущерб окружающей среде.

Об этом пишет агентство Reuters. Группа активистов называет свою акцию Heathrow Pause. «С 13 сентября мы будем использовать лазейку в правилах техники безопасности аэропорта Хитроу и будем запускать беспилотные летательные аппараты внутри закрытой зоны», — передают СМИ сообщение активистов.

По их словам, прямого ущерба нанесено не будет, так как они не станут запускать дроны на пути самолётов.

Представители Хитроу в ответ заявляют, что согласны с тем, что изменение климата — серьёзная проблема, но меры, которые хотят использовать активисты, контрпродуктивны. Акцию Heathrow Pause должна пресечь полиция.

Углеродным следом называют количество CO2-эквивалента, которое попадает в атмосферу из-за активности человека.

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