Bosch представила магниевый электродвигатель с мощностью 750 Вт

CX-R обеспечивает крутящий момент до 100 Нм и мощность 750 Вт, что позволяет преодолевать сложные трассы, такие как крутые склоны или каменистые участки, с невероятной легкостью.

Ключевой особенностью стал эксклюзивный режим, обеспечивающий до 400% поддержки педалирования. Новый режим eMTB+ балансирует между экономичным eMTB и максимальной мощностью Race, подстраиваясь под стиль езды. Датчики, измеряющие усилие на педалях 1000 раз в секунду, гарантируют мгновенный отклик мотора. Вес двигателя составляет всего 2,7 кг, что делает его одним из самых легких в линейке Bosch.

Настройки мотора можно кастомизировать через приложение eBike Flow, позволяя гонщикам адаптировать режимы под свои нужды. CX-R дебютирует осенью 2025 года на топовых моделях eMTB от ведущих брендов.