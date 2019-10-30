Наука и технологии
Сегодня 16:26
Bosch создала многофункциональный шуруповёрт для женщин
Он может даже открыть бутылку вина
Компания Bosch представила на российском рынке обновлённую модель шуруповёрта Bosch IXO VI. Он имеет большое количество насадок, благодаря чему способен заменить множество инструментов.
Насадки шуруповёрта позволяют открыть бутылку вина, помолоть специи, разжечь угли, разрезать картон или ткань. Обновлённая модель получила функцию регулировки скорости вращения. Теперь это делается с помощью силы нажатия на клавишу-курок. Время автономной работы отображается на ярком индикаторе заряда батареи с тремя светодиодами.
Модель можно купить как в традиционном зелёном, так и необычном для подобной техники розовом цвете. Вероятно, он может стать неплохим подарком для девушки из-за своей многофункциональности.
Зарядить шуруповёрт теперь можно с помощью универсального Micro-USB устройства.
Bosch