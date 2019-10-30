Bosch создала многофункциональный шуруповёрт для женщин

Насадки шуруповёрта позволяют открыть бутылку вина, помолоть специи, разжечь угли, разрезать картон или ткань. Обновлённая модель получила функцию регулировки скорости вращения. Теперь это делается с помощью силы нажатия на клавишу-курок. Время автономной работы отображается на ярком индикаторе заряда батареи с тремя светодиодами.

Модель можно купить как в традиционном зелёном, так и необычном для подобной техники розовом цвете. Вероятно, он может стать неплохим подарком для девушки из-за своей многофункциональности.

Зарядить шуруповёрт теперь можно с помощью универсального Micro-USB устройства.