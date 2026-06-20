Bosch заплатит $36 млн штрафа за продажу технологий Huawei в обход санкций

Речь идёт о датчиках MEMS и автомобильном ПО на общую сумму более 72 миллионов долларов. Эти продукты содержали американские технологии, поэтому для их продажи требовалась специальная лицензия Минторга США.

Министерство юстиции США приостановило расследование, поскольку Bosch «добровольно сообщила о нарушениях» и «сотрудничала со следствием» (потому что продавали технологии Huawei дочерние предприятия Bosch). В итоге компанию не будут привлекать к уголовной ответственности. Кроме штрафа, Bosch вернёт почти 11,5 миллиона долларов прибыли, полученной от сделок с Huawei. Часть этой суммы зачтена в счёт штрафа.