Boston Dynamics и Toyota показали робота-гуманоида с ИИ

Главная особенность технологии в том, что теперь один искусственный интеллект контролирует все движения робота — ноги и руки работают скоординированно, без необходимости писать отдельные программы для каждой задачи.

Сотрудничество Boston Dynamics и TRI началось в октябре 2024 года с целью ускорить создание умных роботов, способных выполнять разнообразные задачи в реальной среде. По словам Скотта Куиндерсмы, вице-президента по исследованию робототехники в Boston Dynamics, такая система помогает создавать роботов, которые легко учатся новым задачам и работают с “большей точностью и усилием”.