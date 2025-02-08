Boston Dynamics объединилась со своим бывшим гендиректором для обучения роботов

Это сотрудничество сосредоточено на методе обучения, при котором роботы учатся методом проб и ошибок, подобно людям и животным. Хотя этот процесс обычно занимает много времени, новые методы моделирования помогают его ускорить. Партнерство поможет Atlas усовершенствовать свои движения и способность управлять объектами, например, поднимать тяжелые предметы, сохраняя при этом равновесие, пишут представители организаций.

Boston Dynamics и Институт RAI уже работали вместе, в том числе над обучающим набором для робота-собаки Spot.