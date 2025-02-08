Boston Dynamics объединилась со своим бывшим гендиректором для обучения роботов

Опубликовано 08 февраля 2025, 13:301 мин.
Boston Dynamics объединилась со своим бывшим гендиректором для обучения роботовКогда не можешь перестать думать о бывшем
Компания Boston Dynamics сотрудничает с Институтом RAI, чтобы улучшить процесс обучения своего робота-гуманоида Atlas новым задачам. Институт RAI, основанный бывшим генеральным директором Boston Dynamics Марком Райбертом, специализируется на «передовых исследованиях в области искусственного интеллекта». Обе организации финансируются компанией Hyundai.
© Boston Dynamics
Это сотрудничество сосредоточено на методе обучения, при котором роботы учатся методом проб и ошибок, подобно людям и животным. Хотя этот процесс обычно занимает много времени, новые методы моделирования помогают его ускорить. Партнерство поможет Atlas усовершенствовать свои движения и способность управлять объектами, например, поднимать тяжелые предметы, сохраняя при этом равновесие, пишут представители организаций.
Boston Dynamics и Институт RAI уже работали вместе, в том числе над обучающим набором для робота-собаки Spot.