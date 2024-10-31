Наука и технологии
Опубликовано 31 октября 2024, 19:41
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Boston Dynamics показала, как их робот «работает» на автомобильном заводе

Выполняет автономный сбор деталей для автомобилей
Та самая Boston Dynamics продемонстрировала возможности своего робота Atlas, который теперь может автономно работать с автомобильными деталями. В видеоролике, опубликованном в среду, робот, принадлежащий Hyundai, показан в процессе переноса деталей двигателя между контейнерами без вмешательства человека.
Boston Dynamics показала, как их робот «работает» на автомобильном заводе

© Boston Dynamics

По заявлению компании, Atlas способен самостоятельно реагировать на изменения в окружающей среде и адаптироваться к возникающим задачам, таким как корректировка позиций деталей и преодоление препятствий. Этот прогресс достигнут благодаря улучшенным сенсорам зрения, силы и проприоцепции (ощущение относительного положения частей тела), которые «обеспечивают высокую точность на производственных линиях».

Под руководством Hyundai и учитывая стремление автоиндустрии к инновациям, Atlas открывает перспективы для автоматизации производств, соперничая с разработками таких компаний, как Tesla, считают эксперты.

Источник:TechCrunch
Автор:Максим Многословный
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