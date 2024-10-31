Boston Dynamics показала, как их робот «работает» на автомобильном заводе

По заявлению компании, Atlas способен самостоятельно реагировать на изменения в окружающей среде и адаптироваться к возникающим задачам, таким как корректировка позиций деталей и преодоление препятствий. Этот прогресс достигнут благодаря улучшенным сенсорам зрения, силы и проприоцепции (ощущение относительного положения частей тела), которые «обеспечивают высокую точность на производственных линиях».

Под руководством Hyundai и учитывая стремление автоиндустрии к инновациям, Atlas открывает перспективы для автоматизации производств, соперничая с разработками таких компаний, как Tesla, считают эксперты.