Boston Dynamics показала, как их робот «работает» на автомобильном заводе

Опубликовано 31 октября 2024, 19:411 мин.
Boston Dynamics показала, как их робот «работает» на автомобильном заводеВыполняет автономный сбор деталей для автомобилей
Та самая Boston Dynamics продемонстрировала возможности своего робота Atlas, который теперь может автономно работать с автомобильными деталями. В видеоролике, опубликованном в среду, робот, принадлежащий Hyundai, показан в процессе переноса деталей двигателя между контейнерами без вмешательства человека.
© Boston Dynamics
По заявлению компании, Atlas способен самостоятельно реагировать на изменения в окружающей среде и адаптироваться к возникающим задачам, таким как корректировка позиций деталей и преодоление препятствий. Этот прогресс достигнут благодаря улучшенным сенсорам зрения, силы и проприоцепции (ощущение относительного положения частей тела), которые «обеспечивают высокую точность на производственных линиях».
Под руководством Hyundai и учитывая стремление автоиндустрии к инновациям, Atlas открывает перспективы для автоматизации производств, соперничая с разработками таких компаний, как Tesla, считают эксперты.