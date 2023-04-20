Ботанический сад Милана превратили в «самую большую в мире настольную игру»

Игра приглашает посетителей прогуляться по саду по плиткам, расположенным как в огромной настольной игре, и побуждает их задуматься о «повседневном выборе, который может способствовать устойчивой мобильности, включая транспорт и совместное использование автомобилей».

Игра состоит из более чем 400 деревянных плиток и 32 различных видов значков, расположенных на площади 3 500 кв. м. Плитки инсталляции покрыты люминесцентными лаками и пленками, которые накапливают солнечную энергию днем и светятся ночью, а некоторые плитки также издают звуковые эффекты в зависимости от сделанного выбора.

Проект открыт для публики до 26 апреля 2023 года.