Ботокс предложили использовать для лечения импотенции

21:28, 12 декабря 2022
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Ботокс предложили использовать для лечения импотенцииИнъекции дают эффект на несколько месяцев
Учёные из Брюссельского Университета обнаружили, что ботокс может помочь в лечении эректильной дисфункции.
Фото: Unsplash
Авторы новой научной работы изучили семь исследований применения ботокса для лечения импотенции. Всего в руках у учёных были данные 362 мужчин.
Оказалось, что ботулотоксин препятствует передаче нервных сигналов в мышцах. Если проводить инъекции ботокса в половой член, то можно улучшить эрекцию за счёт расслабления гладких мышц. Эффект может сохраняться на несколько месяцев.