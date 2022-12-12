Наука и технологии
21:28, 12 декабря 2022
1 мин.

Ботокс предложили использовать для лечения импотенции

Инъекции дают эффект на несколько месяцев

Учёные из Брюссельского Университета обнаружили, что ботокс может помочь в лечении эректильной дисфункции.

Ботокс предложили использовать для лечения импотенции

Фото: Unsplash

Авторы новой научной работы изучили семь исследований применения ботокса для лечения импотенции. Всего в руках у учёных были данные 362 мужчин.

Оказалось, что ботулотоксин препятствует передаче нервных сигналов в мышцах. Если проводить инъекции ботокса в половой член, то можно улучшить эрекцию за счёт расслабления гладких мышц. Эффект может сохраняться на несколько месяцев.

Новости партнеров
Новости партнеров