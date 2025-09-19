Брат главы OpenAI собрал фонд на $275 млн всего за неделю

Опубликовано 19 сентября 2025, 11:151 мин.
Брат главы OpenAI собрал фонд на $275 млн всего за неделюДжек Альтман
На этой неделе Джек Альтман, сооснователь HR-стартапа Lattice с оценкой в $3 млрд и брат главы OpenAI Сэма Альтмана, объявил о запуске второго фонда своей фирмы Alt Capital. Новый фонд составил $275 млн, и, как рассказал Джек The Wall Street Journal, собрать его удалось всего за одну неделю.
Для сравнения: его первый фонд, созданный в начале 2024 года, был на $150 млн. Эти деньги он вложил примерно в 20 молодых компаний, среди которых — стартап David AI (занимается наборами данных для речевых моделей) и сервис Owner.com, разработавший популярное ПО для ресторанов.
Альтман хорошо известен в Кремниевой долине как опытный предприниматель и инвестор. В 2024 году он оставил пост гендиректора Lattice, но остался председателем совета директоров.
Интересно, что в семье Альтманов венчурные проекты ведут не только Джек и Сэм. Их брат Макс — сооснователь фирмы Saga Ventures, которая в 2024 году собрала собственный фонд на $125 млн.