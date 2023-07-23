Брат основателя криптобиржи FTX пытался купить остров, чтобы создать там «сверхлюдей»О чем стало известно на суде
Удивительным образом из иска, поданного в суд по делам о банкротстве штата Делавэр, следует, что Гейб Банкман-Фрид, младший брат Сэма Банкмана-Фрида, в свое время рассматривал возможность приобретения всего островного государства Науру в Тихом океане. Его план? Создать укрепленный бункер-государство на случай катастрофы, в которой погибнет большая часть населения.
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В иске, поданном адвокатами из Sullivan & Cromwell, которые пытаются вернуть миллиарды долларов после краха криптовалютной биржи FTX (основателем которой был Сэм Банкман-Фрид), утверждается, что его младший брат Гейб хотел защитить своих друзей миллионеров и создать на острове генетически улучшенный вид человека. Он рассматривал Науру как убежище, способствующее «разумному регулированию генетического усовершенствования человека», и даже подумывал о строительстве там лаборатории.