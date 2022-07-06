"Братская помощь": сжигающая жир молекула "вербует" соседние клетки в борьбе с ожирением

Эксперименты команды включали в себя подвергание клеток бурого жира сильному стрессу, чтобы вызвать их гибель. Ученые обнаружили, что эти клетки выделяют молекулу пурина инозин в больших количествах, которая, в свою очередь, стимулирует расход энергии в соседних, здоровых клетках бурого жира. Мыши на высокожировой диете, получавшие инозин, оставались стройнее контрольных мышей, у них также происходило преобразование бурого жира в белый.

Ученые проследили эти эффекты до белка в клеточной мембране, который переносит инозин внутрь клетки, что снижает его концентрацию вне клетки и, в свою очередь, ослабляет положительное влияние молекулы на расход энергии. Около двух-четырех процентов людей имеют генетические отклонения, которые снижают активность этого транспортера инозина, и, изучив эти эффекты с помощью генетического анализа 900 человек, ученые обнаружили некоторые детали – те испытуемые, у которых транспортер был менее активен, в среднем были значительно стройнее.

Препараты, воздействующие на этот механизм, могут быть использованы для лечения ожирения, хотя необходимы дальнейшие исследования.