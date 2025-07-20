Братский алюминиевый завод сократил выбросы на 16% за шесть лет

Опубликовано 20 июля 2025, 15:521 мин.
Братский алюминиевый завод сократил выбросы на 16% за шесть летБлагодаря экологической модернизации
Братский алюминиевый завод (БрАЗ) за шесть лет снизил выбросы более чем на 16%. Это стало возможным благодаря участию в федеральном проекте «Чистый воздух» национального проекта «Экология» и масштабной модернизации производства. На эти цели было вложено свыше 9 миллиардов рублей.
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Компания «Русал» обновляет завод, внедряя современные технологии и автоматизацию. После обновления выбросы опасных веществ снизятся значительно: бензапирен — до нуля, фтористые соединения — в десять раз. При этом завод сохранит прежнюю мощность — более миллиона тонн алюминия в год. Первые новые электролизеры запустят в 2028 году.
Власти Иркутской области планируют создать в Братске особую экономическую зону, где малый и средний бизнес смогут работать с алюминиевой продукцией завода. Также рассматривается создание комплекса по переработке отходов.