Братский алюминиевый завод сократил выбросы на 16% за шесть лет

Компания «Русал» обновляет завод, внедряя современные технологии и автоматизацию. После обновления выбросы опасных веществ снизятся значительно: бензапирен — до нуля, фтористые соединения — в десять раз. При этом завод сохранит прежнюю мощность — более миллиона тонн алюминия в год. Первые новые электролизеры запустят в 2028 году.

Власти Иркутской области планируют создать в Братске особую экономическую зону, где малый и средний бизнес смогут работать с алюминиевой продукцией завода. Также рассматривается создание комплекса по переработке отходов.