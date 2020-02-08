Браузер Chrome начнёт предупреждать пользователей о небезопасных загрузках

Нововведение появится в следующих версиях Chrome. Браузер будет поэтапно блокировать «рискованные загрузки» через HTTP с сайтов, использующих HTTPS. Вводить дополнительные меры предосторожности в отношении загрузок с сайтов, использующих HTTP, разработчики не будут, так как уже предупреждают пользователей об опасности таких ресурсов.

Специалисты Google считают, что наличие HTTPS в адресе сайта заставляет пользователей думать, будто и загрузки осуществляются через HTTPS. Но это не всегда так. Поэтому разработчики решили защищать пользователей от всех небезопасных загрузок.

Google будет реализовывать идею постепенно. В марте 2020 года Chrome 81 будет отображать уведомления обо всех смешанных загрузках. В апреле версия Chrome 82 начнёт предупреждать о смешанных загрузках исполняемых файлов. А вот начиная с Chrome 83, в июне, все смешанные загрузки исполняемых файлов будут блокироваться.