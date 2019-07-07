Ferra

Браузер Firefox жёстко критикуют за встроенную функцию обхода блокировок сайтов

Она может появиться в будущем
Создателя браузера Firefox компанию Mozilla номинировали на премию «интернет-злодей года». А всё потому, что в браузере может появиться встроенная функция для обхода фильтрации контента, запрещённого государством.

Mozilla обвинила организация Internet Services Providers Association (ISPAUK). Она заявила, что компания намерена обеспечить поддержку Firefox протокола DNS поверх HTTPS (DoH), чтобы обходить принятые в Великобритании правила фильтрации, а также родительский контроль. Так, например, британские власти требуют от операторов блокировать сайты с экстремистскими материалами и детской порнографией.

DoH работает следующим образом: протокол отправляет DNS-запросы не по UDP, а по HTTPS. Они шифруются и прячутся внутри обычного трафика, а интернет-провайдеры не могут увидеть их. Все DoH-подключения устанавливаются между браузером и безопасным DNS-сервером.

Помимо Mozilla, на звание «интернет-злодея года» номинировали президента США Дональда Трампа, из-за того, что он развязал торговую войну с Китаем.

Загрузка...
Самое читаемое
Загрузка...