Браузер Google Chrome перестанут обновлять из-за коронавируса

Команда Google сообщила в Twitter, что приостановила выпуск обновлений для браузера Chrome и операционной системы Chrome OS. Сейчас цель разработчиков — поддерживать стабильность, безопасность и надёжность использования программного обеспечения. Также создатели Chrome предупредили, что будут отдавать приоритет обновлениям, связанным с безопасностью.

Переводить сотрудников на удалённую работу уже начали и в России. Об этом, например, ранее заявил Яндекс, а также другие IT-компании. Поставщики оборудования отметили, что за последнее время в стране вырос спрос на ноутбуки, которые часто используются при работе из дома.