Наука и технологии
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Браузер Google научился показывать мир глазами слабовидящих и дальтоников
Это пригодится разработчикам
Браузер Google Chrome научился показывать мир глазами слабовидящих и дальтоников. Эта опция полезна в первую очередь для разработчиков, чтобы они могли адаптировать веб-сайты под особенности людей с нарушениями зрения.
Так например, при включении режима просмотра страницы с дальтонизмом, меняются цвета. При включении режима с размытым зрением — ухудшается резкость.
Сообщается, что новую опцию браузера можно включить на любой странице. Программа способна имитировать снижение остроты зрения, все известные виды дальтонизма и даже полное отсутствие цветного зрения. Функцию можно найти в меню для разработчиков.
На днях СМИ сообщили о том, что голландская компания Envision совместно с Google разработала «умные» очки для слепых и слабовидящих.