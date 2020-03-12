Браузер Google научился показывать мир глазами слабовидящих и дальтоников

Так например, при включении режима просмотра страницы с дальтонизмом, меняются цвета. При включении режима с размытым зрением — ухудшается резкость.

Сообщается, что новую опцию браузера можно включить на любой странице. Программа способна имитировать снижение остроты зрения, все известные виды дальтонизма и даже полное отсутствие цветного зрения. Функцию можно найти в меню для разработчиков.

На днях СМИ сообщили о том, что голландская компания Envision совместно с Google разработала «умные» очки для слепых и слабовидящих.