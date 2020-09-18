Браузер Mozilla будет отслеживать оскорбительный контент в YouTube

Расширение называется RegretsReporter. Оно будет собирать всю информацию об «оскорбительном контенте», который может быть показан пользователям в рекомендациях YouTube.

Сообщается, что пользователи сами должны заявлять о том, что увидели нежелательный контент в рекомендациях. После этого Mozilla соберёт всю информацию о видео и о том, почему оно появилось в этом блоке.

Под оскорбительным контентом имеется в виду тот, что содержит, например, расизм или насилие. Mozilla будет собирать информацию шесть месяцев, а затем представит результаты исследования пользователям и YouTube. Команда браузера рассчитывает, что видеохостинг учтёт рекомендации и улучшит работу алгоритма.